Суд отклонил жалобу Рубена Варданяна

Жалоба на решение о продлении ареста миллиардера-сепаратиста Рубена Варданяна не удовлетворена.

Как сообщает в понедельник Day.Az, адвокат Рубена Варданяна обжаловал судебное решение о продлении срока ареста его подзащитного еще на четыре месяца.

Отметим, что в Службе Госбезопасности (СГБ) Азербайджана продолжается следствие по уголовному делу Рубена Варданяна. Как стало известно ранее, Сабаильский районный суд города Баку продлил на 4 месяца меру пресечения в виде ареста миллиардера-сепаратиста Рубена Варданяна.

В ходе процесса в Бакинском апелляционном суде было оглашено решение, на основании которого апелляционная жалоба была отклонена, и, тем самым, решение суда первой инстанции о продлении ареста в отношении Варданяна остается в силе.

Против Рубена Варданяна, который в настоящее время вместе с другими сепаратистами содержится в СИЗО СГБ Азербайджана, выдвинуты обвинения по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Следует также отметить, что недавно BBC опубликовала обширное расследование, разоблачающее Рубена Варданяна.

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