К чему приведет индийская поддержка Армении

Автор: доцент Национального университета науки и технологий (НИТУ) в Исламабаде, доктор Сана Имран

Значение Южно-Кавказского региона невозможно переоценить. Этот регион, бывший когда-то частью Российской, Персидской и Османской империй, проникнут одновременно ощущением древности и современности.

Карабахский конфликт, многие годы остававшийся гноящейся раной региона, теперь решен благодаря героизму азербайджанских воинов. Незаконная оккупация Арменией азербайджанских территорий - это было вопиющее игнорирование четырех резолюций ООН, принятых в пользу Азербайджана. Турция и Пакистан оказывали безоговорочную и гарантированную поддержку действиям Азербайджана по освобождению своих территорий. Армения же искала поддержки у России и Ирана. А с недавнего времени СМИ начали писать о том, что не являющаяся региональным игроком Индия пытается изменить динамику безопасности в этом крайне нестабильном регионе. Армения никогда не была приоритетом для тех, кто принимает внешнеполитические решения в Индии, но начало поставок индийской военной техники в Армению свидетельствует о намерении этой страны принять участие в поддержании нестабильности.

Нью-Дели занял вполне определенную позицию, присоединившись к Еревану. Стратегические интересы Индии в вопросах безопасности на Южном Кавказе становятся все более очевидными, эта страна стремится усилить свое геополитическое влияние. Эта активность демонстрирует стремление Индии получить признание в качестве великой державы, играющей глобальную роль.

Поддержка, которую Нью-Дели оказывает Еревану, это не только дипломатическая демонстрация силы, она имеет также сложный военный компонент. Об этом свидетельствуют начавшиеся поставки военной техники из Индии в Армению, включая реактивные системы залпового огня "Пинака", противотанковые и прочие ракеты, боеприпасы, а также разработанную Индией систему противодействия дронам ("Дзен"). По последним данным, Индия намерена экспортировать в Армению систему ПВО "Акаш". В настоящее время очередная партия вооружения для Армении проходит испытания, и по имеющимся данным, она показала свою эффективность в противодействии угрозам, в том числе беспилотникам. Индийские системы вооружений не только усилят военные возможности Армении, но и еще больше усложнят и без того запутанную матрицу безопасности Южного Кавказа.

Продажи индийского оружия Армении вызвали обеспокоенность в Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил всю ответственность за возможные последствия на Францию и Индию. Совершенно игнорируя интересы региона, Армения рассматривает Индию как надежного поставщика оружия. Индийские СМИ, с другой стороны, подчеркивают стратегическую геополитическую подоплеку этой сделки, противопоставляя Индию оси Азербайджан-Турция-Пакистан.

Таким образом, Индия пытается установить стратегическое партнерство со странами, ранее не входившими в число ее традиционных союзников, балансируя в сложном переплетении паутины безопасности Южного Кавказа. Стремясь расширить свою оборонную промышленность, Индия в рамках политики "Атманирбхар Бхарат" ("Самостоятельная Индия") сосредоточила свое внимание на индигенизации сферы обороны. Армения же представляет собой надежный рынок для экспорта военной техники и вооружений.

Это взаимодействие Индия пытается противопоставить отношениям Баку и Исламабада. Пакистан и Азербайджан поддерживают крепкие дипломатические отношения, хотя над улучшением экономического сотрудничества нашим странам еще поработать. С Арменией, напротив, у Исламабада нет дипломатических отношений из-за того, что эта страна оккупировала и тридцать лет держала под оккупацией территории Азербайджана. Поддержка Пакистана Азербайджану по-прежнему тесно связана с его стратегическими связями с Турцией, которая также является основным союзником Баку.

Потенциал отношений наших стран немал, хотя по цифрам этого не скажешь. Экспорт Пакистана в Азербайджан в 2022 году составил ничтожные 25,8 миллиона долларов США. С целью дальнейшего расширения двусторонней торговли Пакистан и Азербайджан решили возобновить переговоры по Соглашению о преференциальной торговле (СПТ). Двустороннее сотрудничество не будет ограничиваться только экономической сферой, а будет нацелено на широкое стратегическое партнерство между двумя братскими государствами. Недавно завершившийся визит начальника штаба Сухопутных войск Пакистана генерала Асима Мунира в Азербайджан также способствовал укреплению военного сотрудничества.

Но в целом ситуация в регионе не так проста. Не будет ошибкой говорить о том, что в неспокойном регионе Южного Кавказа постепенно формируются блоки. Блок Пакистан-Азербайджан-Турция - это проверенная временем реальность, к которой следует относиться серьезно. После войны 2020 года Анкара, Баку и Исламабад активно работали вместе над укреплением трехсторонних отношений. А в сентябре 2021 года азербайджанские, турецкие и пакистанские военные провели в Баку совместные военные учения под названием "Три брата-2021".

В то время, когда Россия занята событиями в Украине, Армения в поисках поддержки обратила свое внимание на Индию и Иран. Тот факт, что Армения решилась на покупку индийского оружия, говорит о том, что Ереван начал по-другому смотреть на свою традиционную зависимость от российской и советской военной техники. Это вызвало напряженность в отношениях с Россией. Также важно отметить исторические связи Ирана с Индией и Арменией. Позиция Ирана по Карабаху, его экономические и геополитические интересы добавляют еще одну грань этой проблеме.

Армения, укрепляя стратегические связи с Нью-Дели, предлагает создать коридор Персидский залив-Черное море через Иран либо в качестве продолжения коридора Север-Юг, либо в качестве новой ветки. Инициатива нацелена на то, чтобы облегчить доступ индийских товаров в регион и далее в Россию и Европу. Существует потенциал для трехсторонней коалиции Индии, Ирана и Армении, стремящейся уравновесить ось, образованную Пакистаном, Азербайджаном и Турцией. Используя свою экономическую мощь и дипломатическое влияние, Индия стремится создать альянс на Южном Кавказе, позиционируя себя в качестве ключевого игрока. Индийская военная помощь Армении может иметь далеко идущие последствия, спровоцировать гонку вооружений и эскалацию напряженности.

Ситуация в регионе Южного Кавказа становится еще более запутанной благодаря участию многочисленных внерегиональных игроков. Россия выразила готовность способствовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Ответственное посредничество является обязательным в этом вопросе. В противном случае отсутствие мира будет способствовать тому, что внерегиональные державы, такие, как Индия, смогут укрепить свои позиции и извлечь выгоду из нестабильной ситуации, что в свою очередь чревато ухудшением ситуации с безопасностью и началом гонки вооружений.

Активная вовлеченность Нью-Дели в эти события указывает на необходимость внимательно следить за ситуацией и принимать эффективные меры во избежание нарушения установившегося баланса сил в регионе.