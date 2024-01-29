На выборы зарегистрировались около 80 000 наблюдателей

В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане было зарегистрировано около 80 тысяч наблюдателей.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что в Азербайджане создано более 6 300 избирательных участков.

"На каждый участок приходится до 15 наблюдателей. Основная цель состоит в том, чтобы наблюдатели были активны и имели полномочия вмешиваться в определенные вопросы", - подчеркнул М.Панахов.

M.Панахов добавил, что число международных наблюдателей достигло 800.

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