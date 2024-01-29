https://news.day.az/politics/1632921.html Избиратели армянского происхождения также могут участвовать в президентских выборах, как граждане Азербайджана - Мазахир Панахов
Избиратели армянского происхождения также могут участвовать в президентских выборах, как граждане Азербайджана - Мазахир Панахов
Избиратели армянского происхождения также могут участвовать в голосовании на президентских выборах, как граждане Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
"Все граждане Азербайджана - женщины, мужчины, и те, кто живет за границей, а также национальные меньшинства - имеют одинаковые права", - отметил он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре