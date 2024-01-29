Кадры из села в Газахе, расположенном на условной границе с Арменией

Газахское село Мазам, расположенное на условной границе с Арменией, неоднократно подвергалось нападениям армян в период карабахского конфликта.

Армяне также многие годы оскорбляли жителей Мазама, однако сельчане всегда отвечали достойно.

Отметим, что этот населенный пункт находится буквально в шаге от армянского поста. Армяне, которые еще три года назад были как никогда в себе уверены, сегодня молчат. А жители села Мазам живут спокойной жизнью.

Day.Az со ссылкой на İTV представляет вашему вниманию сюжет:

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