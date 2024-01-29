https://news.day.az/politics/1632922.html Кадры из села в Газахе, расположенном на условной границе с Арменией - ВИДЕО
Кадры из села в Газахе, расположенном на условной границе с Арменией - ВИДЕО
Газахское село Мазам, расположенное на условной границе с Арменией, неоднократно подвергалось нападениям армян в период карабахского конфликта.
Армяне также многие годы оскорбляли жителей Мазама, однако сельчане всегда отвечали достойно.
Отметим, что этот населенный пункт находится буквально в шаге от армянского поста. Армяне, которые еще три года назад были как никогда в себе уверены, сегодня молчат. А жители села Мазам живут спокойной жизнью.
Day.Az со ссылкой на İTV представляет вашему вниманию сюжет:
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