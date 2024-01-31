Бесчестный поступок ПАСЕ не сможет помешать миру на Южном Кавказе

Решение ПАСЕ отказать в полномочиях азербайджанской делегации было предвзятым и в определённой степени направленным против мира в нашем регионе.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Заинтересованы в принятии таких мер к нашим парламентариям были далеко не все члены Парламентской Ассамблеи, подчеркнул Мирзазаде. Те делегации и депутаты, что не приняли участия в голосовании, показали, что они не хотят голосовать против Азербайджана.

"Есть определенные круги и группы в ПАСЕ, которые занимают доминирующее положение. Они и ранее предпринимали взять мирный процесс в нашем регионе под контроль и диктовать свои, не отвечающие интересам ни Азербайджана, ни Армении, требования. Им это не удалось, и потому они пошли на такой, не делающий им чести шаг", - сказал азербайджанский депутат.

По мнению нашего собеседника, несмотря на все это, последнее решение ПАСЕ не повлияет на движение к миру на Южном Кавказе. Азербайджан сразу же после окончания Отечественной войны 2020 года предложил Армении начать процесс заключения мирного договора и установить нормальные добрососедские отношения. Баку выдвинул пять принципов, и на основании этих принципов идут переговоры. Само собой, никто не ожидал, что эти переговоры будут легкими и процесс завершится быстро, отметил депутат ММ.

"Но процесс идет. Как мы видим, стороны время от времени обмениваются мнениями, проходят двусторонние встречи. Самое главное, что эти переговоры идут без посредников. Есть страны, которые хотели бы участвовать в процессе в качестве посредников, но в этом нет необходимости. Армения поняла, что с Азербайджаном можно иметь только добрососедские отношения. У нее кроме налаживания отношений с нашей страной и Турцией других вариантов нет.

Наши отношения с Арменией рано или поздно найдут свое решение. Это потребует времени и соответствующих геополитических условий, но результат обязательно будет. Предвзятое отношение к нашей стране ПАСЕ, Франции, некоторых кругов Западной Европы, Канады останется на их совести. Не сомневаюсь, что будущие представители этих стран еще не раз извинятся перед Азербайджаном за неблагородное поведение предшественников в январе 2024 года", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева