Хулуси Акар посетил могилу великого лидера, Шехидляр хиябаны и мемориал турецким воинам

29 января делегация во главе с председателем комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Хулуси Акаром на Аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Day.Az, была также почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

В Шехидляр хиябаны турецкая делегация почтила светлую память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы к их могилам. Также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".

Гостям, полюбовавшимся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

Затем был посещен мемориал турецким воинам в Баку, была почтена светлая память героических и самоотверженных турецких солдат, погибших за независимость Азербайджана.

В заключение Хулуси Акар оставил запись в книге памяти мемориала турецким воинам.

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