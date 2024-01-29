В азербайджанской армии начался новый учебный период

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии были проведены мероприятия в связи с началом нового учебного периода.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"На мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, в сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

До сведения личного состава были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, приказы и требования министра обороны о поддержании боевой подготовки войск на высоком уровне, а также другие вопросы.

Отмечена важность повышения качества и интенсивности учений и тренировок, проводимых в новый учебный период.

Было также отмечено, что в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки войск с использованием передовых методов и высоких технологий, в нынешнем учебном году основной целью является повышение оперативности управления подразделениями, организация слаженности между ними, дальнейшее повышение профессионализма и совершенствование практических навыков военнослужащих.

В заключение состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной.

Отметим, что в связи с началом нового учебного периода будут осуществлены мероприятия по проверке боеготовности воинских частей: подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации по сигналу тревоги, выдвинутся в учебные центры и на общевойсковые полигоны", - говорится в сообщении ведомства.

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