Нужно ли Франку Швабе и Жозепу Боррелю дополнительное медицинское освидетельствование?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

В последнее время Азербайджан сталкивается со все большим количеством провокаций, организованных различными европейскими официальными лицами. Одной из последних стало решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ратифицировать верительные грамоты азербайджанской делегации. Узнав о таких намерениях, азербайджанская сторона незамедлительно отказалась от сотрудничества с этой организацией и распрощалась с ПАСЕ.

Что толкает европейских парламентариев на эти антиазербайджанские шаги, и чем они руководствуются?

Взять, к примеру, Франка Швабе - главу делегации Германии в ПАСЕ, того самого, который озвучил эти так называемые причины, по которым азербайджанским депутатам не следует выдавать аккредитации ПАСЕ. Мало того, что эти предвзятые утверждения, которые он зачитал, не имеют никакой связи с реальностью, но что действительно поражает, так это то, насколько глубоко этот немецкий депутат вовлечен в ситуацию в Азербайджане. Учитывая все, что сейчас происходит в Германии (заоблачные цены на топливо, проблема мигрантов и многое другое), сотни людей выходят на улицы в знак протеста.

Но в чем суть жизненной борьбы Швабе? Без сомнения, это "преследование" армян Азербайджаном.

Складывается ощущение, что Швабе страдает от каких-то маниакальных синдромов. Что это - одержимость или болезнь? Будто бы вся его деятельность направлена на то, чтобы нанести максимальный ущерб Азербайджану. Он не знает, что говорит и в каких обстоятельствах, в его словах сквозит необъяснимая ненависть к Азербайджану. Очевидно, что его проблемы носят интеллектуальную, психологическую природу.

Еще один такой же борец за права армян - Жозеп Боррель. Верховный представитель ЕС часто любит говорить о количестве армянского населения в Карабахе, однако его показания постоянно меняются. Сегодня их 100 тысяч, а завтра, по словам Борреля, уже 150 тысяч. Вдобавок ко всему, он продолжает выражать озабоченность по поводу желания Азербайджана захватить Армению - желания, которое существует исключительно в сознании самого Борреля.

Депутаты Европарламента открыто поддерживают карабахских сепаратистов, как на словах, так и на деле. Многие из этих парламентариев часто ездят в Ереван, нынешнюю штаб-квартиру сепаратистов, участвуя в дискуссиях на официальном уровне, если их так можно назвать конечно. Некоторые из них даже испытали критику со стороны своих соотечественников, выражающих недовольство происхождением своих доходов и истинной лояльностью.

Но что пугает больше всего, так это то, что эта безудержная поддержка армян происходит на уровне высших представителей европейских институтов. В октябре, вскоре после антитеррористических мероприятий Баку в Карабахе, председатель Европарламента Роберта Метсола призвала Европу полностью прекратить импорт газа из Азербайджана. Для человека, который должен быть лицом, принимающим решения, играющим ключевую роль в европейских организациях, подобные заявления непозволительны. В то время как одни официальные лица заняты переговорами об удвоении поставок энергоресурсов, другие одновременно призывают к полному экономическому разрыву с Баку. О каком здравом смысле может идти речь?

Похоже, коррупция, личные интересы, националистические предпочтения и склонность обсуждать любые проблемы, кроме своих собственных, стали основной повесткой этих европейских институтов. Эти бесконечные резолюции, которыми европейские депутаты размахивают перед лицом Баку - к чему они?

В одном из своих недавних выступлений Президент Ильхам Алиев отметил, что Европейский парламент превратился в группу очень безответственных людей.

"В Европарламенте есть группа очень безответственных людей, которые ведут себя как маньяки, потому что их антиазербайджанские настроения и высказывания выходят за рамки нормального психологического состояния человека. Я хочу использовать максимум дипломатической лексики. Что мы можем сделать? Они приняли, по-моему, более десяти антиазербайджанских резолюций. Одной больше, одной меньше - для нас нет никакой разницы. Это вызывает сожаление. И, кстати, мы считаем таковыми не всех членов Европейского союза, конечно. Но больше всего мы сожалеем о том, что организаторы антиазербайджанского оркестра промывают мозги остальным. Поэтому многие из них считают, что Азербайджан именно такой, каким его представляют им вот эти люди. К счастью, некоторые из антиазербайджанских активистов уже не там. Как, например, мадам Ева Кайли, которая была одной из активисток антиазербайджанского фронта. Но мы знаем, что с ней случилось, это было в СМИ. Думаю, это также отражает то, что Европарламент должен сначала решить свои собственные проблемы с коррупцией, прежде чем обвинять кого-то в каких-либо проступках", - сказал глава государства.

Действительно, что говорить о правильности принятия решений в различных европейских структурах, когда в них работают люди, чье психическое состояние вызывает множество вопросов.

Возможно, самое время сказать им - не зацикливайтесь так сильно на том, в чем разберутся и без вас; вместо этого обратитесь лучше к врачу.

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