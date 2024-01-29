Сахиба Гафарова встретилась с Хулуси Акаром

29 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с прибывшей в Азербайджан делегацией, которую возглавляет председатель Комитета обороны Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Хулуси Акар, передает Day.Az.

Выразив радость от возможности приветствовать гостя в парламенте, председатель Милли Меджлиса упомянула его визиты в Азербайджан в былом качестве министра национальной обороны Турецкой Республики, как во время 44-дневной Отечественной войны, так и после её завершения. Сегодня же гость находится в Азербайджане в качестве члена парламента, заметила Гафарова, прежде чем выразить уверенность в том, что Хулуси Акар и впредь, уже как парламентарий, будет вносить вклад в развитие сотрудничества двух государств.

По словам председателя Милли Меджлиса, взаимоотношения руководствующихся принципом Великого лидера Гейдара Алиева "Один народ, два государства" Азербайджана и Турции не имеют аналогов в мире, как было сказано Президентом Ильхамом Алиевым. Братские узы глав наших государств, их политическая воля и решимость возвысили межгосударственные отношения до сегодняшнего уровня союзничества. Наши страны не только являются родными с точки зрения языка, религии, культуры и национальных духовных ценностей, но и выступают в качестве союзников. В этом контексте были отмечены новые цели и направления дальнейшего развития наших отношений, определённые подписанной ими Шушинской декларацией. Большое значение имеет реализация пункта этого документа о межпарламентском сотрудничестве и реализации азербайджано-турецких союзнических отношений на парламентском уровне. Наряду с двусторонним сотрудничеством между Милли Меджлисом и ВНСТ, сегодня идёт и сотрудничество в трёхстороннем и многостороннем форматах.

Как заметила председатель Милли Меджлиса, тема единства двух стран занимала выдающееся место в последовавшей за подписанием Шушинской декларации речи главы турецкого государства Реджеп Тайипа Эрдогана в Милли Меджлисе.

Сахиба Гафарова также информировала гостей о приостановлении деятельности делегации Азербайджана при ПАСЕ и о других вопросах.

Благодаря за искренний приём, председатель Комитета обороны Великого Национального Собрания Турции Хулуси Акар поделился впечатлениями от проведённой сегодня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. Коснувшись затем братства и дружбы двух государств, глава комитета ВНСТ заявил, что победа в Карабахе в 44-дневную Отечественную войну ознаменовалась освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации под верховным главнокомандованием Президента Ильхама Алиева. То, что Азербайджан восстановил свой суверенитет и что его флаг развевается по всей его суверенной территории - это причины для гордости для Турции. Акар также говорил о самоотверженности азербайджанских военных в ходе освобождения наших земель от оккупации, Акар изложил свои соображения о строительстве армий наших стран. Как он заметил, необходимо развивать отношения не только между Турцией и Азербайджаном, но и между тюркскими государствами, в каковой связи гость отметил важность парламентской дипломатии. Он напомнил о визитах председателя ВНСТ Нумана Куртулмуша в Азербайджан и председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Турцию и подчеркнул значение встречных визитов в развитии межпарламентских связей.

Хулуси Акар выразил уверенность в том, что Армения вскоре пожмёт протянутую Азербайджаном руку и в скором времени между двумя странами будет подписан мирный договор. Говоря о Зангезурском коридоре, председатель комитета ВНСТ заявил, что его ввод в действие принесёт большую пользу и региональным, и прочим странам.

На встрече также состоялся обмен мнениями на прочие темы, интересующие обе стороны.

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