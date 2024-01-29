Эксплуатация Арменией месторождения Амулдаг вредит и ее гражданам

Эксплуатация Арменией золотоносного месторождения Амулдаг вредит также ее гражданам.

Об этом в понедельник Trend сказала председатель Общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг" Гамза Юсубова, передает Day.Az.

"Коалиция "Environmental Protection First" (EPF) неоднократно обращалась к армянской стороне по поводу деятельности ее горнодобывающей промышленности, которая осуществляется без соблюдения каких-либо экологических стандартов", - сказала Юсубова.

Она отметила, что армянской стороне были представлены документы, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду этой деятельности.

"Однако эксплуатация месторождения золота Амулдаг (Амулсар) в Армении продолжается без какого-либо соблюдения экологических норм и без учета документов по оценке воздействия на окружающую среду. При добыче на месторождении Амулдаг отходы с содержанием тяжелых металлов сбрасываются в реку Баргушад, загрязняя также реку Араз через реку Хакари. Это наносит серьезный ущерб окружающей среде, природному разнообразию. Месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от города Истису, месторождения природной минеральной воды, и эксплуатация месторождения Амулдаг наносит серьезный ущерб минеральным источникам Истису, что так же создает проблемы для здоровья людей. В то же время это представляет большую угрозу и для бассейна Каспийского моря через реку Араз. Это создает серьезные проблемы не только для Азербайджана, но и для других прикаспийских стран", - добавила Юсубова.

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