Баку ответил на провокационные заявления Пашиняна

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна направлено на отвлечение внимания от процесса по проекту двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о недавнем заявлении премьер-министра Армении, сообщает Day.Az.

"С начала переговоров по проекту соглашения, несмотря на призывы Азербайджана положить конец притязаниям к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в конституции Армении, в ряде решений законодательного органа этой страны, а также в обращениях в различные международные суды, в официальной переписке и письмах, распространенных в международных организациях после 44-дневной войны, Армения до сих пор не предприняла никаких практических шагов в этом направлении. То, что армянская сторона вместо принятия мер в этом направлении озвучивает предложения, не имеющие практического значения, создает недопонимание и недопустимо. Всем известно, что Армения в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках механизмов контроля над вооружениями и международных договоров, в которых признается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, совершила агрессию против Азербайджана, во время оккупации наших территорий скрывала от международных механизмов контроля над вооружениями большую часть своей военной техники и систем вооружения, незаконно размещая их на территории Азербайджана.

"Учитывая сказанное, а также то, что премьер-министр Пашинян заявил, что его страна проводит серьезную политику милитаризации, что в последние годы были подписаны контракты на поставку оружия на несколько миллиардов долларов, и развита военная промышленность, утверждение, что Армения серьезно относится к мирному процессу, является политической манипуляцией. Это представляет собой препятствие для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения к нормам и принципам международного права. Азербайджан же продолжит свои миротворческие и созидательные усилия и ждет от Армении адекватных шагов - не на словах, а на деле", - сказал представитель МИД.

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