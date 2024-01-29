Хикмет Гаджиев провел обсуждения с послом Пакистана

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Билал Хайе поделился в социальной сети "X".

На встрече была обсуждена повестка сотрудничества между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Пакистано-азербайджанская дружба с годами углубилась, и 2024 год придаст новый импульс нашим двусторонним связям", - отметил посол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!