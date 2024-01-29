Совет послу Франции в Армении: спасайте парик, месье Декотиньи!

Автор: Акпер Гасанов

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи написал в соцсети "X" о стремлении к "стратегической близости" между Парижем и Ереваном. Накануне Декотиньи вместе с военным атташе Франции принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню армянской армии. Он обратил внимание на сотрудничество двух стран в сфере обороны и отметил, что "Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население".

Практически каждое слово из этого сообщения нуждается в отдельном комментарии. Начнем с того, что месье с именем, которое напоминает об атрибуте новогоднего стола принял участие в Дне армянской армии. Никогда, за все годы азербайджано-французских отношений, посол этой европейской страны в Баку не принимал участия в празднованиях Дня азербайджанской армии. Один этот факт указывает на реальные приоритеты Парижа в нашем регионе.

Идем далее. Декотиньи, поздравляя армянскую армию разделяет таким образом и ее поражения в ходе 44-дневной войны. И это, по своей сути, явка с повинной. Мы все прекрасно помним, как надрывался президент Франции Эммануэль Макрон, стремясь предотвратить победный марш азербайджанской армии, ежедневно освобождавшей один населенный пункт за другим в ходе 44-дневной войны. Макрон тогда не стеснялся лгать, угрожать, закатывать истерику. Ничего не помогло! Даже принятая, сразу после окончания 44-дневной войны, резолюция французского Сената о признании "независимости" проекта под названием "арцах".

Те, кто ее принял, кстати говоря, оказались в нелепом положении. Ибо, в Баку услышали тогда кучу извинений и заявлений, что резолюция Сената не отражает позиции официального Парижа. В любом случае, эта резолюция оказалась не стоящей бумаги, на которой была распечатана.

Как мы помним, Франция не смогла воспрепятствовать проведению антитеррористической операции в Карабахском регионе Азербайджана. Все скоординированные попытки использования Совета Безопасности ООН в качестве организации, которая осудит нашу страну за...восстановление своего суверенитета и территориальной целостности априори выглядели, как мартышкин труд. В итоге, как мы помним, ничего путного у тандема Париж-Ереван не получилось.

Но далее этот тандем направил все свои усилия на девальвацию исторических побед Азербайджана. Причем, Франция взяла на себя роль ведущего в данном тандеме. Армения ведь уже успела официально, устами своего премьер-министра Никола Пашиняна, признать территориальную целостность нашей страны, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Причем, впервые Никол Воваевич объявил об этом в ходе четырехсторонней встречи, одним из участников которой был Макрон.

Ясное дело, что такой расклад не может устраивать официальный Париж, который жаждет войти в регион Южного Кавказа через армянскую лазейку. Поразительно, но даже тот очевидный факт, что такие выкрутасы Эманюэля Макрона и его команды поставили под большой вопрос будущее французского бизнеса в Азербайджане, не отрезвляет "горячие головы" в Париже. Которые, смею полагать, и направляют директивы послам Пятой республики в разных странах мира.

Вот и Оливье Декотиньи действует исключительно в рамках инструкций из столицы Франции. Да, порой он проявляет самостоятельность.К примеру, когда это касается продажи французских виз для армян за 3500 евро, торговли французскими паспортами, оффшорного счета с 3 млн.евро. А еще, месье Оливье самостоятельно напялил на голову парик и самостоятельно убегал от Лео Николяна, который задавал послу неудобные вопросы.

"Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население" - это тот нарратив, который используется Ереваном и Парижем в качестве механизма давления на Азербайджан.

Создан очередной миф, на сей раз состоящий в том, что наша страна якобы имеет территориальные претензии к РА. Это, ясное дело, примитивная ложь, которую официальный Баку многократно опровергал.

Но армяно-французский тандем не желает слышать правды, которая состоит еще и в том, что до сих пор под армянской оккупацией находятся 8 азербайджанских сел. У него совершенно очевидная цель - подготовка к войне с нашей страной, в которой важно будет выставить РА в качестве "жертвы агрессии". В Баку все это видят и готовы к отражению всей этой очередной провокации против Азербайджана, которая протекает на фоне колоссальных проблем Франции, как на внешнеполитической арене, что вылилось в фактически полную утрату ею Африки, так и внутри страны, где прямо сейчас фермеры перекрывают дороги, громят дома, выливают вино и давят свою же продукцию. Франция погружается в болото проблем, ускоряя свое погружение на дно благодаря таким персонажам, как Оливье Декотиньи.