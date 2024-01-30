В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана начался учебный год

В ходе подготовки к новому учебному году в воинских частях Азербайджана были проведены строевые смотры, проверены материально-учебные базы подразделений, учебная боевая техника, оружие и боевое снаряжение личного состава в соответствии со штатной категорией.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Выступившие на торжественных церемониях, проводимых в воинских соединениях и частях в связи с началом нового учебного года, пожелали успехов личному составу в новом учебном году и заявили, что эффективное применение правил должно быть направлено на обучение. Также было отмечено, что в прошлом учебном году в целом запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, и в новом учебном году основное внимание должно быть уделено дальнейшему повышению знаний и навыков военнослужащих, правильной эксплуатации современного вооружения, техники, а также других боевых средств, имеющихся в арсенале азербайджанской армии.

Затем был проведен торжественный проход перед трибуной", - говорится в сообщении ведомства.

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