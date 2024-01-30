Так организуется бесперебойное обеспечение подразделений ВС в Карабахе

Продолжается реализация надлежащих мероприятий по организации бесперебойной служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных в труднопроходимой гористой местности в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В целях поддержания в рабочем состоянии линий связи и коммуникаций, а также бесперебойного обеспечения подразделений в суровых климатических условиях инженерными подразделениями азербайджанской армии во взаимодействии с другими государственными структурами посменно в круглосуточном режиме осуществляется процесс очистки дорог от снежного покрова", - говорится в сообщении ведомства.

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