Началась раздача бюллетеней избирательным округам на освобожденных территориях Азербайджана

Началась раздача распечатанных избирательных бюллетеней на внеочередные президентские выборы, назначенные на 7 февраля, избирательным округам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, в течение следующих двух дней бюллетени будут переданы всем оставшимся избирательным округам республики, в результате чего процесс будет завершен.

После распределения избирательных бюллетеней по окружным избирательным комиссиям в порядке, установленном Избирательным кодексом, не менее чем за три дня до начала голосования они будут переданы из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Отметим, что после утверждения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) требований к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами в сроки, предусмотренные законодательством, с 24 января 2024 года началась печать избирательных бюллетеней, и решением комиссии было напечатано 6 миллионов 524 тысячи 203 избирательных бюллетеней.

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