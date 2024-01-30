По сравнению с прошлыми президентскими выборами в Азербайджане число наблюдателей НПО увеличилось в 4 раза

Уровень участия гражданского общества Азербайджана в наблюдении за предстоящими выборами значительно выше, чем на президентских выборах в 2013 и 2018 годах. Количество представителей НПО, которые будут осуществлять наблюдение на территории республики, увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлыми президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, об этом говорится в промежуточном отчете коалиции по наблюдению за выборами "Мой голос" по мониторингу президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля.

Было отмечено, что количество НПО, которые присоединятся к процессу наблюдения, достигло рекордного уровня - 78.

"6 045 человек, представляющих НПО, институты гражданского общества, общественные объединения, действующие в стране, будут участвовать в качестве наблюдателей за процессом голосования в день президентских выборов", - говорится в отчете.

В отчете также говорится, что представители коалиции встретились с прибывшими в Азербайджан представителями миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и руководителями офиса Европейского союза в Азербайджане и обменялись мнениями по избирательному процессу.

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