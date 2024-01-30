Полное уничтожение ХАМАСа в Газе невозможно.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом телеканалу ARB 24 сказал заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

"Сектор Газа в целом находится под контролем ХАМАС, и нет ничего необычного в том, что сотрудники ООН там находятся в тесном контакте с ХАМАС. Группировка, которая сегодня называется ХАМАС, состоит не просто из ХАМАС, а из политических и военных ответвлений. Ситуация в регионе довольно плачевная. Конфликт, начавшийся 7 октября прошлого года, уже вступил в новую фазу. В результате проведенных операций погибли более 26 тысяч мирных жителей", - отметил он.

Руфиз Хафизоглу подчеркнул, что уничтожение ХАМАСа в Газе невозможно.

"Когда Израиль начал войну, его правительство заявило, что покончит с ХАМАС через неделю, но позже оно заявило, что война продлится. А сегодня израильские официальные лица открыто говорят, что в той или иной форме необходимо согласиться на условия, выдвинутые ХАМАСом", - добавил он.

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