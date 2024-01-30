Международные наблюдатели от МПА СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане

По приглашению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ принимает участие в наблюдении за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Секретариат Совета МПА СНГ.

Как сообщается, в составе группы аккредитованы депутаты и сенаторы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакип Асанов.

В составе группы также должностные лица ассамблеи во главе с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.

Наблюдатели начнут краткосрочный мониторинг в Азербайджане 4 февраля. 4-6 февраля запланированы встречи с избирательными штабами кандидатов, руководством Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Конституционного суда и Милли Меджлиса.

7 февраля международные наблюдатели от МПА СНГ посетят избирательные участки в Баку и других регионах Азербайджана. Также будет организован мониторинг на зарубежных участках.

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