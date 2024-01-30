Глава МЧС России находится с визитом в Баку

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков находится с визитом в Азербайджане, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщается, в рамках двухдневного визита предстоит обсудить вопросы сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств.

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