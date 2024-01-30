https://news.day.az/politics/1633301.html Глава МЧС России находится с визитом в Баку - ВИДЕО
Глава МЧС России находится с визитом в Баку - ВИДЕО
Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков находится с визитом в Азербайджане, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МЧС РФ.
Как сообщается, в рамках двухдневного визита предстоит обсудить вопросы сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре