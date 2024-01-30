В числе избирателей в северном регионе Азербайджана также жители старше 100 лет

В числе избирателей в северном регионе Азербайджана, которые примут участие в голосовании на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года, есть и жители старше 100 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, 104-летняя жительница села Агбаш Шабранского района - Мейнас Амиргулу гызы Максудова зарегистрирована в Шабран-Хачмазском избирательном округе №56. Губа-Гусарской окружной избирательной комиссией № 60 также зарегистрированы избиратели-долгожители. Это 102-летняя жительница села Барлы Губинского района Пуллу Анвар гызы Чирагмугани, 102-летняя жительница села Давудоба Тахмина Теймуршах гызы Нуриева, 100-летняя жительница села Гымылгышлаг Гусарского района Шахнабат Векил гызы Альярова и 100-летний житель села Гымылгышлаг Губинского района Амрах Меджид оглу Амрахов.

А по новосозданному Сиязань-Губа-Хызинскому округу № 55 самым пожилым избирателем является 101-летняя Мекка Ясин гызы Ахмедова, проживающая в Губе. Старейшими избирателями по Хачмазскому городскому округу № 57 являются 101-летняя жительница села Гарагурдлу Зулейха Алибаба гызы Агасиева и ее ровесница - жительница села Гымылгышлаг Медина Агаммед гызы Алифханова.

Старейшими избирателями, зарегистрированными Хачмазской окружной избирательной комиссией № 58, являются 101-летняя жительница села Чинартала Хатын Шыхкамал гызы Теймурова и 100-летняя жительница села Пардигыран Мансура Нури гызы Назарова.

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