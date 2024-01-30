Антиазербайджанская политика Европы управляется из единого центра.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал телеканалу AzTV заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World, политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

Он отметил, что необоснованные заявления европейских стран не имеют для Азербайджана никакого значения.

"Антиазербайджанская, исламофобская политика Европы управляется из единого центра. Несмотря на активную роль в этом Запада, невидимая сторона - армянское лобби", - сказал Руфиз Хафизоглу.

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