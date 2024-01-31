Армении не стоит надеяться на доступ к рынку Индии через порты Ирана - Махмуд уль-Хасан Хан в интервью Azernews

Азиатские страны - цель, с которой Иран и Армения уже давно ведут переговоры. Местные СМИ утверждают, что Армения будет использовать порты Чабахат и Бандар-Аббас, а Иран предоставит Армении все соответствующие услуги.

Однако многие полагают, что Армения будет использовать эти порты для закупки военной техники и вооружения в Индии, а не вести какую-либо торговлю со странами Азии. Статистика и поведение армянского правительства также подтверждают подобные утверждения. В РА нет крупной промышленности по производству и экспорту какой-либо продукции. Более того, Ереван намерен развивать туризм и информационные технологии, а не какую-либо обрабатывающую промышленность. Как известно, ни туризм, ни IT не нуждаются в иранских портах. Кроме того, 75% армянского экспорта направляется в Европу, в том числе в Россию, а 60% импорта поступает из Европы. Итак, поскольку Европа является основным торговым партнером, Армении будет целесообразнее арендовать порты в Грузии или Турции, а не в Иране.

В беседе с Azernews доктор международных отношений Махмуд уль-Хасан Хан отметил, что на Южном Кавказе происходят очень интересные события. По его словам, Армения обратилась к правительству Ирана, чтобы облегчить себе торговый доступ к Индии.

"В этом отношении предлагаемый транзитный маршрут Восток-Запад послужит дополнительным компонентом Международного транспортного коридора Север-Юг в содействии расширению региональной торговли, однако планы Армении не являются экономически специфичными и варьируются от большей социально-экономической интеграции до альтернативных торговых пуейи и трансрегиональных связей, и, наконец, что не менее важно, построение надежной безопасности и военного сотрудничества с Индией.

Армянские корабли будут свободно использовать иранские порты Чабахар и Бандар-Аббас. Ереван движется к подписанию официальных экономических соглашений с Тегераном об использовании иранских морских портов для торговли оружием с Индией. Такое развитие событий является еще одним признаком отхода Армении от России. Совершенно очевидно, что Индия и Иран решительно поддерживают стремление Армении оказать помощь в развитии и использовании иранских портов", - сказал Уль Хасан Хан.

Он добавил, что, кроме того, похоже, что трехстороннее сотрудничество между Арменией, Индией и Ираном направлено на улучшение региональной транзитной инфраструктуры и усиление влияния каждой страны на Южном Кавказе. Критический анализ возникающих социально-экономических, геополитических и геостратегических тенденций на Южном Кавказе и в большом Евразийском регионе показывает, что растущее сотрудничество Армении с Ираном и Индией имеет многообразие.

"Ереван желает консолидировать свои национальные вооруженные силы за счет тесного оборонного сотрудничества в области высококачественных современных вооружений посредством расширения своих торговых возможностей за пределы ЕАЭС, где доминирует Россия, и постсоветского пространства. Похоже, что Армения уже начала поиск новых партнеров по безопасности после России. В 2022 году Индия подписала контракт на импорт многоствольных ракетных установок Pinaka, противотанковых ракет и других боеприпасов. Предположительно, поставки осуществлялись через Иран, что спровоцировало протесты", - сказал эксперт.

Он отметил, что надежды Армении на получение немедленного торгового доступа к Индии через порты Ирана могут быть преждевременными и нереалистичными. Последние хирургические удары Ирана по Белуджистану и Пакистану уже ухудшили дипломатические отношения, которые находятся на грани постепенного примирения.

"Новый трехсторонний альянс в форме Индии-Армении-Ирана изменит правила игры на Южном Кавказе по многим сложным и запутанным причинам. С другой стороны, трехсторонний стратегический диалог и партнерство между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией хорошо спланированы и основаны на многочисленных общностях и совместном стремлении к региональному миру, стабильности и гармонии. В то время как альянс Индия-Армения-Иран выступает против развития, гуманности, мира, процветания и уважения суверенитета и территориальной целостности. Индия играет с огнем и пламенем, и ее действия в регионе Южного Кавказа могут стать еще одной дальней кличкой для достижения желаемых целей социально-экономической интеграции, трансрегиональных связей и, что наиболее важно, безопасности и военного сотрудничества против Азербайджана, Турции и даже Пакистана", - сказал Мехмуд уль Хасан Хан.