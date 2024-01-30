Автор: Зульфугар Ибрагимов

Католикос всех армян Гарегин второй продолжает свою "богоугодную" деятельность. На днях в рамках так называемого патриаршего визита в епархию Армянской церкви Великобритании и Ирландии он встретился с Его Святейшеством главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. И судя по результатам встречи, армянская церковь готовит новый "крестовый поход" против Азербайджана.

Британский архиепископ побывал в Армении осенью прошлого года и его визит "случайно" совпал с событиями, последовавшими после антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана и восстановления нашей страной полного суверенитета над всеми своими территориями. Как известно, в рамках запланированных опекунами Армении игр вокруг региона, армяне Карабаха были перемещены в Ереван в ожидании триумфального возвращения (которое не состоялось). С доставленными специально в церковное общежитие Эчмиадзина релокантами встретился находившийся там с визитом глава Англиканской церкви. Нетрудно представить, какими страшилками были заполнены его уши во время встреч со "страждущими" братьями во Христе, потому что церковники наверняка очень постарались подобрать самых жалостливых и богатых на фантазию.

Гарегину и его свите итоги того визита архиепископа в Армению очень понравились и католикос решил закрепить этот успех, встретившись с Джастином Уэлби уже на английской земле.

Согласно пресс-службе штаб-квартиры Гарегина второго, на встрече обсуждались "гуманитарный кризис, вызванный вторжением", "защита культурного наследия" (армянского, разумеется). А потом перешли на самое главное - помощь, которую могут предложить Армении религиозные организации и международное сообщество. Вряд ли Еревану от Англиканской церкви требуется молитва "за Армянскую Церковь и ее народ", которую пообещал Гарегину архиепископ. Эчмиадзин интересуют деньги, и как можно больше. А также поддержка в шельмовании Азербайджана. Террористическая армянская церковь ищет возможности подойти к теме якобы атаки мусульманского Азербайджана на христианское наследие. Сделать это непросто, потому что все попытки наталкиваются на противодействие и протесты местной христианской общины. Эчмиадзин не сдается. Несколько мешает в этой деятельности недружелюбное отношение к ААЦ официальных властей Армении и лично Никола Пашиняна. Но Гарегин, пользуясь тем, что ААЦ является государством в государстве, ищет другие пути для организации "крестового похода" против Баку.

В минувшем году благодаря усердию армянства Азербайджан был включен Госдепом США в число стран с отсутствием свободы вероисповедания, а некая американская христианская организация записала его в десятку стран, где атакуют христиан. Это очень полезные материалы для армянских "крестоносцев". Этими бумажками они будут размахивать, выставляя Азербайджан исчадием ада. Нет сомнений, что об этом напомнил Гарегин второй и главе Англиканской церкви. Не сомневаемся, что положение релокантов из Карабаха обсуждалось в контексте пресловутого наступления на "островок христианства в мусульманском океане", как все годы оккупации армянская сторона выставляла перед западным миром Карабах.

Одним словом, Эчмиадзин работает над "крестовым походом" против Азербайджана. Никаких других средств в руках армянства больше не осталось.