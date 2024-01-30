Сабина Алиева рассказала на международном мероприятии о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в 10-м заседании правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС), состоявшемся в Пакистане.

Как сообщили во вторник Day.Az в Аппарате омбудсмена, выступая на мероприятии, организованном Федеральным налоговым омбудсменом Пакистана и в котором приняли участие омбудсмены Турции, Марокко, Индонезии, Бахрейна и Болгарии, С.Алиева отметила, что в результате роста числа вооруженных конфликтов и стихийных бедствий возникают серьезные проблемы в сфере обеспечения прав и свобод человека.

Омбудсмен отметила, что инициативы, направленные на достижение Целей устойчивого развития ООН, ослабли на фоне этих событий, и подчеркнула важную роль национальных правозащитных институтов в том, чтобы противостоять этим вызовам.

С.Алиева также коснулась негативного воздействия военных конфликтов на окружающую среду. Говоря об актах экологического террора, совершенных на азербайджанских землях в течение почти 30-летней оккупации со стороны Армении, она особо подчеркнула наличие минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан. Омбудсмен проинформировала о строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях с целью обеспечения устойчивого расселения и безопасного проживания жителей.

Отметив, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 пройдет в Азербайджане, С.Алиева сказала, что решение по этому поводу является ярким примером большого доверия и уважения к стране.

Она также предложила организовать совместное мероприятие с участием институтов омбудсменов стран ОИС, отметив, что это создаст возможности для обмена положительным опытом в сфере охраны окружающей среды.

На заседании Ассоциации омбудсменов ОИС был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В ходе выступлений подчеркивалась важность присутствия Ассоциации на международных платформах.

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