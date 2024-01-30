Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Председателю КНР

Посол Азербайджана Буньяд Гусейнов вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Отметим, что в целом сегодня Си Цзиньпин принял верительные грамоты послов 42 стран.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева в августе 2023 года Буньяд Гусейнов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.

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