https://news.day.az/politics/1633354.html Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Председателю КНР - ФОТО
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Председателю КНР - ФОТО
Посол Азербайджана Буньяд Гусейнов вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Отметим, что в целом сегодня Си Цзиньпин принял верительные грамоты послов 42 стран.
Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева в августе 2023 года Буньяд Гусейнов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре