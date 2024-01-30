Названы пункты, в которых смогут проголосовать на выборах граждане Азербайджана, находящиеся в Турции

Процесс подготовки к внеочередным выборам Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля, активно продолжается в посольстве страны в Турции, а также генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Турции.

В сообщении говорится, что с этой целью в посольстве созданы избирательные участки номер 46 и 47, в генконсульстве в Стамбуле - номер 53 и 54, в генконсульстве в Карсе - номер 55.

Граждане Азербайджана, постоянно или временно проживающие в Турции, находящиеся в долгосрочной командировке, достигшие 18-летнего возраста и находящиеся в Турции в день выборов и имеющие право голоса, могут посетить вышеуказанные избирательные участки с 8:00 до 19:00 по местному времени при наличии национального паспорта или удостоверения личности и реализовать свое избирательное право.

Адреса избирательных участков:

посольство Азербайджана в Турции: Diplomatik site, Bakü sokak No:1, Oran/Ankara;

генеральное консульство в Стамбуле: Zeytinoğlu Caddesi No 65, Akatlar, Beşiktaş / İstanbul;

генеральное консульство в городе Карс: Yusif Paşa məhəlləsi Heydər Əliyev prospekti N: 9, Kars / Mərkəz.

По всем вопросам участия в выборах граждане Азербайджана в Турции могут обратиться в посольство по номеру "горячей линии" +90 535 577 61 68.

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