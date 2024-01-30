Али Асадов провел обсуждения с главой МЧС России

30 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече был отмечен высокий уровень азербайджано-российского стратегического партнерства. Подчеркнуто активное развитие сотрудничества двух стран по всем направлениям, в том числе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стороны констатировали важность подписания Плана совместных мероприятий между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2024 - 2026 годы.

В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания азербайджано-российского взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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