Болезненные , но необходимые для Армении шаги: громкое заявление Алена Симоняна

Автор: Акпер Гасанов

Наверняка пикер Национального Собрания Армении Ален Симонян станет теперь объектом обвинений в предательстве национальных интересов, в его адрес будут звучать оскорбления. Мы же не раз уже видели , что использование нецензурной брани для максимально полной характеристики своих оппонентов- это традиция в стране, которую на Западе именуют "маяком демократии".

В этой связи уместно вспомнить, например, про такого персонажа, как Вардан Гукасян. Это бывший полицейский, обеспечивший себя информаторами по всем вопросам, претендует на влияние на политическую жизнь в Армении. Он, имеющий российское гражданство и прописаны в городе Калининграде, недавно был изгнан из партии "Общественный голос". Но недолго он горевал на сей счет. Уже появилась информация о том, что Гукасян решил открыть новую партию под названием "Демократия, закон и дисциплина".

Название, в данном случае, просто издевательское. Ведь, все прекрасно слышали, что Гукасян воспринимает демократию, как возможность громко и часто озвучивать свои сексуальные фантазии в отношении ведущих армянских политиков разного пола, а также членов их семей. Неспроста же за Варданом прочно закрепилась кличка "Дог". И я вполне допускаю, что он в ближайшее время вцепится мертвой хваткой в Алена Симоняна.

Что же может стать причиной такого развития событий? "Для меня очевидно, что гимн Республики Армения рано или поздно должен измениться, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна", заявил спикер армянского парламента.Особенное внимание он проявил к существующему пока гербу РА.

"На мой взгляд, нам также следует обсудить вопрос изменения герба. По крайней мере, Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи", - написал Симонян. И в армянских СМИ уже активно заволновались в связи с этим заявлением. Нет, до оскорблений и матерщины в адрес Симоняна там пока не дошло. Но увесистый камень в его огород уже полетел.

СМИ РА пишут, что Симонян якобы намекает на "необходимость" убрать с герба изображение горы Арарат. Именно этого, мол, требуют Турция и Азербайджан.Тут стоит напомнить, что герб Армении был принят 19 апреля 1992 года Верховным Советом этой страны и уточнён законом от 15 июня 2006 года.То есть, нынешняя армянская власть к утверждению существующего герба РА никакого отношения не имеет.

Действительно, на гербе РА изображен щит , в центре которого гора Арарат -" символ армянской нации". Поразительно, что символом "армянской нации" является гора, которая находится на территории Турции. На гербе Турции, Азербайджана нет ничего того, что было бы расположено на территории Армении. Так почему же на гербе РА может быть изображение горы, которая находится в Турции?

И ежу понятно, что перед нами пример территориальных претензий со стороны Армении к Турции.Как, имея все это, можно претендовать на восстановление отношений между Ереваном и Анкарой? Ответ очевиден- никак.Как невозможно и налаживание отношений между Баку и Ереваном в условиях прописанных в Конституции и Доктрине национальной безопасности РА территориальных претензий к Азербайджану и Турции.

Есть они и в Декларации о независимости Армении. "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении", говорится там. Как видим, в тексте содержится призыв к признанию армянского мифа, оскорбительного для Турции, которая многократно предлагала поставить точку в вопросе "геноцида армян", , открыв все свои архивы и предлагая сделать тоже самое и армянской стороне.Но в РА, ясное дело, предпочли и далее следовать спекуляциям на эту тему.

Что до "Западной Армении", то это территории Турции. Как видим, перед нами препятствие , не преодолев которое , невозможно двигаться к миру в регионе. И все, особо подчеркну, изменилось после исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне и после антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. В Армении увидели, что никто не в состоянии оказался воспрепятствовать полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Увидели там и бесполезность попыток давления на официальный Баку. Все это в итоге и привело к кардинальному изменению позиции официального Еревана. Как минимум, на словах. И теперь в Баку и Анкаре будут наблюдать за тем, сумеют ли власти Армении сделать то, что анонсируют.Это, в первую очередь, в интересах самой Армении, если она действительно хочет жить в мире и взаимном уважении с соседями, выйдя из самоизоляции и избавившись от мифов прошлого.