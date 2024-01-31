Превратим Армению в страну 404

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том как армянские политики своей тактикой уводят Армению в небытие и превращают ее в страну 404.

Day.Az представляет публикацию:

Армения в тысячный, наверное, раз прибегает к излюбленной тактике качелей: сначала один топовый чиновник делает некое заявление, затем другой говорит нечто с точностью до наоборот.

Так, сначала спикер парламента Армении Ален Симонян подает позитивный сигнал, касающийся изменения конституции и герба страны. Мол, да, и конституцию надо менять, и герб у нас какой-то смешной... Понятно, что причины для изменений приводятся странные, но Симоняна можно понять. Ни он, ни его шеф Пашинян пока что не рискуют говорить о планируемых изменениях прямо - не хотят нагнетать.

И почти сразу после Симоняна в СМИ появляется его зам, вице-спикер Рубен Рубинян. Этот говорит РОВНО противоположные вещи - конституцию менять не надо, герб тем более, планов таких у властей нет.

"Конституция и любой вопрос, связанный с ней, являются суверенным правом нашей страны и внутренним делом. Что касается разговоров об изменении гимна и герба, то лично я не хочу менять ни гимн, ни герб, и такого решения ни у правительства, ни у партии ГД нет", - заявил Рубинян.

Остальному миру Ереван предлагает гадать, где они говорят правду, а где - отвлекают от сути. Типичные качели, мы в Баку наблюдаем такое с 2020 года. Последний такой финт ушами Ереван вытворял с картами минных полей - то их не было, то передали неточные, то отрицали неточность, то говорили, что других карт нет, то вдруг недавно их обнаружили.

Как доверять такой стороне переговоров? Сажать их всех на бутылку детектор лжи? Самое абсурдное, что примерно так же Армения ведет себя и с Россией, и с Западом, и с Турцией.

И чем дольше они так качают, тем скорее рискуют снова остаться ни с чем.