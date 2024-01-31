НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил в интервью армянским СМИ, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, передает в среду Day.Az.

Коломина отметил, что для блока очень важно соблюдение основополагающего принципа территориальной целостности и суверенитета стран, который является основой процесса регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Он также подчеркнул, что они поддерживают двусторонние переговоры вместе с Тойво Клааром.

"В конце концов, обе страны должны решить, как они собираются двигаться вперед, поэтому мы поддержим все, что в конечном итоге приведет к миру".

Касаясь армяно-турецких отношений, Коломина сказал, что Турция для НАТО очень важный союзник.

"Турция знает, что мы поддерживаем нормализацию отношений с Арменией. Я думаю, что Турция готова добиться прогресса в этом вопросе. Не знаю, может быть, они действительно сначала ждут какого-то прогресса в армяно-азербайджанских отношениях. Но я думаю, что они действительно заинтересованы в продвижении этого вопроса", - заявил Коломина.

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