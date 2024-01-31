Стало известно содержание и форма избирательных бюллетеней для президентских выборов в Азербайджане

В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, началась раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям. По решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было напечатано 6 миллионов 524 тысячи 203 избирательных бюллетеня. Не менее чем за три дня до дня голосования бюллетени будут переданы из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на сайт secki-2024.az, требования к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней определяются решением ЦИК на основании Избирательного кодекса.

Отметим, что статья 199 Избирательного кодекса предусматривает представление кандидатов в президенты в избирательном бюллетене на президентских выборах.

Согласно данной статье кандидаты в президенты должны быть указаны в алфавитном порядке - по фамилии, имени, отчеству, с указанием даты рождения, места жительства, места основной работы или службы (при ее отсутствии - вида деятельности), а также того, кем был выдвинут зарегистрированный кандидат в президенты.

В избирательном бюллетене должно быть указано краткое название политической партии, к которой принадлежит зарегистрированный кандидат в президенты в соответствии со статьей 54 настоящего кодекса. В избирательном бюллетене партийная принадлежность зарегистрированного кандидата в президенты в соответствии со статьей 53 настоящего кодекса может быть указана по его желанию.

Отметим, что справа от фамилий кандидатов в президенты расположен пустой квадрат. Избиратель ставит галочку в квадрате рядом с фамилией кандидата в президенты, за которого он голосует. Голос избирателя считается недействительным, если помечен более чем один пустой квадрат или же не помечен ни один из них.

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