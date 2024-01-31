Во Франции разрастается скандал с задержанным в Баку шпионом

Во Франции не утихает скандал вокруг арестованного в Баку шпиона Мартина Райана, появляются новые подробности. Авторитетные французские издания постоянно критикуют использование Мартина Райана в шпионских целях и ответственных за это.

Как стало известно Day.Az, радиосеть kernews.com представила интервью активиста-журналиста армянского происхождения Лео Николяна, получившего детальную информацию от родителей Мартина Райана.

Наряду с нашумевшим отстранением главы французской внешней разведки от должности в связи с упомянутыми событиями, в интервью говорится об отставке министра иностранных дел Франции и шаг, предпринятый в отношении Мартина Райана до его отставки, первоначальные предположения о том, что разведчики под дипломатическим прикрытием использовали деятельность бизнес-сети Мартина Райана в целях активного шпионажа против Ирана, США и иных стран, а также другие детали.

Отметим, ни об одном шпионе не говорилось столько в мировой прессе, как о Мартине Райане. Считается, что выявляющиеся подробности сулят новые сюрпризы.

В качестве первого источника о "деле Мартина", непосредственно связанном с уходом двух министров с поста, представляем перевод статьи, опубликованной на kernews.com:

https://www.kernews.com/leo-nicolian-martin-ryan-simple-homme-daffaires-na-aucune-immunite-diplomatique-cest-le-fusible-qui-a-saute/42776/

Лео Николян: "У обычного предпринимателя Мартина Райана нет дипломатической неприкосновенности. Oн похож на перегоревший предохранитель"

Невероятное судебное дело над французом, задержанным в Азербайджане за шпионаж.

Эта история заслуживает того, чтобы стать сценарием фильма о шпионаже: речь идет о деле Мартина Райана. Этот французский бизнесмен был арестован в Азербайджане местными властями 4 декабря по обвинению в шпионаже. Еженедельная газета Paris Match цитирует отца Мартина Райана, который заявил, что этот вопрос связан с дипломатической напряженностью между Францией и Азербайджаном.

"Когда я разговаривал с ним, он сказал мне, что они использовали в качестве "пешки", - отметил Ричард Райан, добавив, что его сын "намекнул на двух уволенных дипломатов и сказал, что верит, что они избавятся от этой работы". Действительно, 26 декабря Азербайджан объявил о высылке двух французских дипломатов за "несоответствующую их статусу" деятельность на фоне напряженности, возникшей между двумя странами в связи с поддержкой Парижем Армении.

Журналист армянского происхождения, эксперт по зонам боевых действий Лео Николян расследовал это дело, в частности, установив связь с адвокатом Мартина Райана и его семьей. Он поведал нам следующее: Об этом французском гражданине Мартине Райане, задержанном в Азербайджане за шпионаж, в последние дни много говорят. Вы поддерживаете связь с его семьей, и вам удалось собрать много материалов. Можете ли вы сначала рассказать о карьерном пути этого тридцатилетнего мужчины?

Лео Николян: Мартин-француз, желающий добиться успеха в жизни. Видя проблемы с налогами и различными стандартами во Франции, он хотел переехать в другое место. Порой трава может быть зеленее в другом месте... Он колебался в выборе среди нескольких экономически развитых стран, особенно между Канадой, США и даже Россией, а также Арменией, Дубаем или Катаром. Он также интересовался развивающимся Азербайджаном.

Баку - жемчужина Кавказа, столица Азербайджана, тюркоязычного народа. Это очень развитая светская страна. Мартин пять лет назад переехал туда. Он считает, что здесь можно найти работу, потому что это чрезвычайно современная и богатая страна. Кроме того, Баку также является городом, который обеспечивает полную безопасность. Никаких изнасилований, наркотиков и воровства...

Таким образом, исследовав рынок, он решил остаться в этой стране, учитывая не только наличие богатой прослойки, но и формирование большого среднего класса. Рестораны и кафе в этом городе растут как грибы, больше чем в Париже. У них есть все, что касается еды, но он решает доставлять им высококачественные продукты французского производства, особенно продукты для приготовления соусов. Он начинает свой бизнес под названием "Merkorama". Жизнь прекрасна. Он зарабатывает на жизнь, обручается с красивой женщиной. Но во Франции большая армянская община, и это влияет на внешнюю политику Франции. У президента республики Эмманюэля Макрона есть своя позиция по Армении, у Азербайджана иная. Мартин руководит бизнесом, он не интересуется этим, он работает в ресторанном бизнесе.

Что же произошло в прошлом году?

Представители французских спецслужб приехали к Мартину Райану. Это были два дипломата посольства Франции. У них есть дипломатический паспорт, вы должны знать, что у всех посольств есть несколько сотрудников, некоторые из которых являются шпионами под дипломатическим прикрытием. Есть из ЦРУ (США), "Моссада" (Израиль), ФСБ (Россия), DGSE (Франция)... Эти два человека из DGSE идут к нему, представляются и требуют, чтобы он работал с ними, предоставлял им информацию. Но Мартин отказывается: "Мне это не интересно, у меня уже есть работа". Люди отвечают ему: "У тебя нет выбора. В ближайшее время может произойти несчастный случай, подумайте о своем отце или матери. Бывает, что люди совершают суицид...". Затем добавляют: "Мы можем уничтожить ваш бизнес, сможем заблокировать ваши товары из Франции на таможне". Мартин вначале отказывается. Но давление нарастает, и в конце концов Мартин сдается.

Чем этот руководитель ресторанного бизнеса мог быть полезен французским спецслужбам?

Мартин Райан доставляет продукты питания для всех ресторанов Баку, ингредиенты для приготовления соусов. Все посольства находятся в столице. Ресторан посещают дипломаты и представители иранской общественности. В американский ресторан приходят и сотрудники американского посольства. Владельцы ресторанов, являющиеся клиентами Мартина, становятся его информаторами. К примеру, пришел такой-то, по словам официанта, за столом говорилось об этом, может быть под столом были спрятаны "жучки"...

Это юридический документ, тайна оборонной сферы. Через несколько месяцев кто-нибудь, вероятно, проболтается. Мартин Райан попадает под контроль спецслужб Азербайджана, его арестовывают, у него конфискуют мобильный телефон, проводят обыск и агенты находят неопровержимые доказательства. Он находится в СИЗО с 4 декабря. Его обвиняют в пассивном шпионаже. Это не военная тайна, а мир дипломатии и бизнеса. Информация всегда имеет решающее значение. Этот вопрос до сих пор держится в секрете. Никто не проинформирован, и я не раскрою свои источники. Сначала я связался с матерью Мартина - Роз, которая попросила меня не раскрывать дело из-за продолжающихся конфиденциальных переговоров. Эти конфиденциальные переговоры заканчиваются не арестом двух французских секретных агентов, поскольку они имеют статус неприкосновенности, и не могут быть арестованы, а депортированы из Азербайджана.

Франция ответила высылкой двух азербайджанских дипломатов. Это был весомый ответ. При всем этом Мартин Райан простой бизнесмен, он не имеет дипломатической неприкосновенности. Просто истек срок годности, он стал жертвой внешней политики Франции.

Итак, он бизнесмен, которому угрожали за это, и теперь он расплачивается за это...

Он защищается. Он находится под арестом. Он задержан по обвинению в шпионаже, и ему может грозить от 10 до 20 лет тюремного заключения. Я просто надеюсь, что его отпустят под залог, у него могут конфисковать паспорт и надеть электронный браслет. Меня злит то, что наше правительство ничего не делает.

Надеюсь, что наш новый премьер-министр Габриэль Атталь будет действовать в этом направлении. До отъезда министр иностранных дел Катрин Колонна попросила Азербайджан освободить этого гражданина Франции, несмотря на то, что именно она загнала этого человека в ловушку посредством своего министерства и посольства!

Но это работа судебной системы Азербайджана, и поскольку это суверенная страна, то нас это не касается. Что меня шокирует в этой истории, так это нежелание о ней говорить. Сегодня азербайджанские СМИ осветили данный вопрос, агентство Франс-Пресс подтверждает этот случай после расследования, я даю им контакты родителей Мартина, это превращается в дело государства. Что меня злит, так это то, что наше правительство ничего не делает.

Ответственность за эту ситуацию несет французское государство. Мы напугали гражданина Франции и оказали давление на его семью. Он собирался жениться и нашел себя здесь. Я общаюсь с его друзьями и адвокатом. Это очень актуальный вопрос. Об этом начинают говорить все средства массовой информации, и я надеюсь, что мы будем больше интересоваться этим. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в интервью AFP выразила свою реакцию. Это действительно щепетильный вопрос. Его заставили что-то сделать, фактически приставили к голове пистолет. Он сделал это не по собственному убеждению. Это шокирующий случай. Если вы французский бизнесмен в чужой стране и, никого не беспокоя, занимаетесь своими делами, то что бы вы сделали, если бы вам угрожали французские спецслужбы? Лично я обратился бы в спецслужбы Азербайджана и сказал: "Есть те, кто меня беспокоит, те, кто о том-то спрашивают..." Мне уже угрожают. У меня судебные процессы, в частности, с Анн Идальго. Теперь, после 52 взятий под стражу, нескольких попыток убийства, все, что меня не убивает, делает меня сильнее. У человека тоже есть свои чувства. Мне нечего терять, я прожил свою жизнь, поэтому мне терять нечего. Никто не вечен. Райан молод, у него впереди вся жизнь, ему нужно создавать семью, и когда ему говорят, что все его имущество будет заморожено во Франции, и он станет нищим, то мир уходит из-под его ног. Был ли он прав, сдавшись? Ситуация, в которую он попал, больше не вызывает вопросов. Поверьте, что тюрьма спецслужб Азербайджана - это не оздоровительный центр VIP. Посмотрим, чем закончится это дело. Нам нужна солидарность народа. Единственной надеждой будет решение о помиловании со стороны Президента Азербайджана.