28 января в Синагоге Европейских Евреев Еврейская община Баку провела мероприятие, посвященное Дню Памяти Жертв Холокоста.

Как передает Day.Az, мероприятие открыл Главный раввин общины Европейских Евреев Баку Раввин Шнеор Сегал.

С речами выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Азербайджане Джорж Дик, Председатель Общины европейских евреев Александр Шаровский, представители Азербайджанского государства С. Гейдаров - заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Р. Гасанов - директор центра Мультикультурализма.

Были зажжены Свечи Памяти. Свечи зажгли Чрезвычайный и Полномочный посол США в Азербайджане Марк Либби, Председатель Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, Депутаты Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, Асим Моллазаде, Член Верховного суда Э. Шамаев, представитель пинистерства экономики Г. Алиев.

После зажигания свечей была прочитана поминальная молитва.

На церемонии присутствовали послы и представители 15 государств, члены общины.

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