https://news.day.az/politics/1633506.html Армения передаст Азербайджану карты минных полей 3 районов
Армения передаст Азербайджану карты минных полей 3 районов
Как сообщалось ранее, началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на AzTV, на встрече запланирована передача Арменией Азербайджану карт минных полей трех районов.
Отметим, что встреча проходит между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.
Напомним, что последняя встреча состоялась на границе 30 ноября 2023 года.
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