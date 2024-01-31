Азербайджан может выйти из Совета Европы

Как сообщалось ранее, перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на днях с участием экспертов из Администрации Президента, Милли Меджлиса и министерства иностранных дел Азербайджана состоялись рабочие обсуждения в связи с известным решение ПАСЕ.

Были обсуждены политические и правовые параметры выхода Азербайджана из Совета Европы и отказа от признания юрисдикции Международного суда в ответ на предвзятое отношение к Азербайджану и необоснованные обвинения в ПАСЕ.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном выходе Азербайджана из Совета Европы в знак протеста против предвзятой политики ПАСЕ. В настоящее время этот вопрос обсуждается экспертами, вероятность выхода Азербайджана из СЕ возрастает.

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