Армянское лобби устами Кальюранд

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби в очередной раз воспользовалось услугами депутата Европарламента, главы делегации по связям с Южным Кавказом Марины Кальюранд. В своей последней публикации Кальюранд в микроблоге "Х" поставила под сомнение Азербайджан в качестве "доверенного экономического партнера ЕС", озвучив бессмысленные нападки на нашу страну.

Мадам Кальюранд либо действительно по причине своего немалого возраста потеряла способность рационального мышления, либо на такие неадекватные записи ее инспирируют влиятельные хозяева. Однако учитывая ее предыдущие эпик-фейлы (1), (2), картина становится ясной и верным оказывается второй вариант.

Весь негатив, который имеет место быть в отношениях между Азербайджаном и ЕС, - результат деструктивной деятельности таких депутатов Европарламента, как Марина Кальюранд, которые за тридцать сребреников выполняют указания армянской диаспоры, принимая антиазербайджанские резолюции и не признавая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. При этом не забывая обвинять Баку во всех возможных правонарушениях, о которых продажным политикам удается вспомнить.

Кальюранд должна понимать, что международное партнерство подразумевает обоюдное уважение. Если Европарламент или какая-либо другая структура намерена указывать или объяснять как правильно функционировать другим государствам, то ни о каком партнерстве не может идти и речи. А учитывая то, что Европа отталкивает от себя все страны, которые хотят вести независимую политику, можно сказать, что рано или поздно у европейских стран не останется партнеров.

С другой стороны, учитывая ее постоянные перлы, сложно относиться к ее словам серьезно. А если вспомнить о количестве коррупционных скандалов в Европарламенте и добавить к этому откровенно предвзятую позицию Кальюранд становится весьма очевидно то, что на ее позицию могли повлиять, "выкупив" ее лояльность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!