Армения нарушает экологические нормы, нанося ущерб мировой экосистеме - ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НПО
Работы в горнодобывающей промышленности Армении проводятся с нарушением международных экологических норм и стандартов, нанося ущерб мировой экосистеме.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном за подписью представителей 49 НПО и экоактивистов из 22 стран.
В заявлении НПО и экоактивисты требуют справедливости касательно этой ситуации отмечая, что ООН признаёт чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду основным правом человека.
Подчеркивается, что в то время как мировое сообщество мобилизуется для достижения Целей устойчивого развития ООН, активизирует свои усилия по решению экологических проблем, действия Армении серьезно нарушают требования Конвенции по трансграничным водам и Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Также отмечается, что, учитывая, что в ближайшее время в регионе Южного Кавказа, в Азербайджане, пройдет COP29, Армения в свою очередь должна воздержаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде, и выполнять свои обязательства, вытекающие из международных конвенций.
В заявлении содержится призыв к правительству Армении и частным компаниям, которым принадлежат предприятия горнодобывающей промышленности в Армении, создать условия для проведения инспекционных, оценочных и мониторинговых работ на этих предприятиях международными экспертами, специализирующимся в области экологии и здоровья, в том числе специализированными НПО из соседних стран. НПО зарубежных стран также заявляют о своей солидарности с обращением организаций гражданского общества Азербайджана и Армении касательно немедленного прекращения работ на месторождении Амулдаг.
НПО зарубежных стран требуют от Армении выполнения своих обязательств в сфере экологии.
Заявление подписали:
|
Марьям Данеш
|
университет Вашингтона и Ли, экоактивистка
|
США
|
Александр Имс
|
организация Planet 2030
|
Соединенное Королевство
|
Сураб Кумар
|
YOUNGO
|
Индия
|
Пэтси Стилло
|
организация Partners in Health
|
США
|
Шамсия Куканбекова
|
партнерство Stop TB
|
Таджикистан
|
Кристина Жураева
|
организация "AFEW"
|
Казахстан
|
Манож Прабху
|
организация "Dure"
|
Швейцария
|
Эрна Ясаревич
|
организация "Мосты дружбы"
|
Босния и Герцеговина
|
Мет Гарнет
|
Мичиганский университет, экоактивист
|
США
|
Глеб Евгений
|
организация "MADI"
|
Россия
|
Николай Руссу
|
"Взгляд молодежи"
|
Молдова
|
Фернандо Санчес
|
Ассоциация "Медсестры Бразилии"
|
Бразилия
|
Профессор Эджаз Хан
|
Центр услуг общественного здравоохранения и эпидемиологии
|
Пакистан
|
Мохмад Хусейн Лон
|
Международная комиссия по правам человека
|
Швейцария
|
Ахмад Худу Абдуллахи
|
Ассоциация Afrihealth Optonet
|
Нигерия
|
Карм Цитро
|
организация "Partners in Health"
|
США
|
Эрмин Ясаревич
|
организация "Мосты дружбы"
|
Босния и Герцеговина
|
Наоми Нгуемадсилба Дабот
|
Зеленая академия климата Чада "ONG"
|
Чад
|
Кристина Якама
|
Руководитель группы "Инициатива сообщества хорошего здоровья"
|
Кения
|
Конаду
|
Глава Фонда доверия "Altar"
|
Гана
|
Петер Овити
|
Директор Организации развития молодежи "Wote"
|
Кения
|
Зеки Кылычаслан
|
Стамбульская ассоциация борьбы с туберкулезом
|
Турция
|
Сергей Учаев
|
организация "Ishonch və Hayot"
|Узбекистан
|
Стивен Ангува Шиколи
|
Сеть Кении по борьбе с туберкулезом
|
Кения
|
Шамсаддин Кузечи
|
Общественное объединение культуры Киркука
|
Ирак
|
Эре Габриэль Эрукуди
|
эксперт по окружающей среде, экоактивист
|
Нигерия
|
Фестус Нгисипаан
|
Ассоциация безопасности здоровья "Kakuma"
|
Кения
|
Норман Кагисо Матитинг
|
"The people"
|
Ботсвана
|
Иезекииль Одеох
|
Ассоциация агроэкологов-фермеров (AGEFA)
|Кения
|
Эндалкчев Фекаду
|
Организация "VHS"
|
Эфиопия
|
Али Иклага
|
Организация "Природная Эко-столица"
|
Нигерия
|
Габриэль Экалале
|
Общинная сеть "Asegis"
|
Кения
|
Нишан Джаван
|
эксперт по общественному здравоохранению
|Индия
|
Альфред Эдапал
|
Организация Lomeds
|
Кения
|
Чарльз Квист
|
Фонд "Carepol"
|
Гана
|
Ребекка Абулон
|
Общинная сеть "Asegis"
|
Кения
|
Филиз Дуяр Агджа
|
Турецкая ассоциация торакальной хирургии
|
Турция
|
Олорун Феми
|
Организация "Природная Эко-столица"
|
Нигерия
|
Эмери Элиуд
|
Международная организация TUBAE
|
Кения
|
Джоз Мария
|
Фонд GEP
|
Аргентина
|
Лемая Лумбаси
|
НПО "A4ek"
|
Кения
|Эрлина Бурхан
|
Индонезийская ассоциация по респираторным заболеваниям
|
Индонезия
|
Лочуч Йат
|
Организация TODANYATU
|
Кения
|Карани Франклин
|
Организация Loyifam
|
Кения
|
Джозеф Нгаукон Ачуга
|
Организация мультиразвития "Ayok" (AMDO)
|
Кения
|
Джон Акиннуба
|
Центр экологии и развития сообщества
|
Нигерия
|
Сэмюэл Иро Томоро
|
TUNETAD
|
Кения
|
Колинс Майор Киньюру
|
Pamoja TB group
|
Кения
|
Джозеф Килонзо
|
Молодежная организация "BİSK"
|
Кения
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