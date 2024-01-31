Армения нарушает экологические нормы, нанося ущерб мировой экосистеме

Работы в горнодобывающей промышленности Армении проводятся с нарушением международных экологических норм и стандартов, нанося ущерб мировой экосистеме.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном за подписью представителей 49 НПО и экоактивистов из 22 стран.

В заявлении НПО и экоактивисты требуют справедливости касательно этой ситуации отмечая, что ООН признаёт чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду основным правом человека.

Подчеркивается, что в то время как мировое сообщество мобилизуется для достижения Целей устойчивого развития ООН, активизирует свои усилия по решению экологических проблем, действия Армении серьезно нарушают требования Конвенции по трансграничным водам и Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Также отмечается, что, учитывая, что в ближайшее время в регионе Южного Кавказа, в Азербайджане, пройдет COP29, Армения в свою очередь должна воздержаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде, и выполнять свои обязательства, вытекающие из международных конвенций.

В заявлении содержится призыв к правительству Армении и частным компаниям, которым принадлежат предприятия горнодобывающей промышленности в Армении, создать условия для проведения инспекционных, оценочных и мониторинговых работ на этих предприятиях международными экспертами, специализирующимся в области экологии и здоровья, в том числе специализированными НПО из соседних стран. НПО зарубежных стран также заявляют о своей солидарности с обращением организаций гражданского общества Азербайджана и Армении касательно немедленного прекращения работ на месторождении Амулдаг.

НПО зарубежных стран требуют от Армении выполнения своих обязательств в сфере экологии.

Заявление подписали:

Марьям Данеш университет Вашингтона и Ли, экоактивистка США Александр Имс организация Planet 2030 Соединенное Королевство Сураб Кумар YOUNGO Индия Пэтси Стилло организация Partners in Health США Шамсия Куканбекова партнерство Stop TB Таджикистан Кристина Жураева организация "AFEW" Казахстан Манож Прабху организация "Dure" Швейцария Эрна Ясаревич организация "Мосты дружбы" Босния и Герцеговина Мет Гарнет Мичиганский университет, экоактивист США Глеб Евгений организация "MADI" Россия Николай Руссу "Взгляд молодежи" Молдова Фернандо Санчес Ассоциация "Медсестры Бразилии" Бразилия Профессор Эджаз Хан Центр услуг общественного здравоохранения и эпидемиологии Пакистан Мохмад Хусейн Лон Международная комиссия по правам человека Швейцария Ахмад Худу Абдуллахи Ассоциация Afrihealth Optonet Нигерия Карм Цитро организация "Partners in Health" США Эрмин Ясаревич организация "Мосты дружбы" Босния и Герцеговина Наоми Нгуемадсилба Дабот Зеленая академия климата Чада "ONG" Чад Кристина Якама Руководитель группы "Инициатива сообщества хорошего здоровья" Кения Конаду Глава Фонда доверия "Altar" Гана Петер Овити Директор Организации развития молодежи "Wote" Кения Зеки Кылычаслан Стамбульская ассоциация борьбы с туберкулезом Турция Сергей Учаев организация "Ishonch və Hayot" Узбекистан Стивен Ангува Шиколи Сеть Кении по борьбе с туберкулезом Кения Шамсаддин Кузечи Общественное объединение культуры Киркука Ирак Эре Габриэль Эрукуди эксперт по окружающей среде, экоактивист Нигерия Фестус Нгисипаан Ассоциация безопасности здоровья "Kakuma" Кения Норман Кагисо Матитинг "The people" Ботсвана Иезекииль Одеох Ассоциация агроэкологов-фермеров (AGEFA) Кения Эндалкчев Фекаду Организация "VHS" Эфиопия Али Иклага Организация "Природная Эко-столица" Нигерия Габриэль Экалале Общинная сеть "Asegis" Кения Нишан Джаван эксперт по общественному здравоохранению Индия Альфред Эдапал Организация Lomeds Кения Чарльз Квист Фонд "Carepol" Гана Ребекка Абулон Общинная сеть "Asegis" Кения Филиз Дуяр Агджа Турецкая ассоциация торакальной хирургии Турция Олорун Феми Организация "Природная Эко-столица" Нигерия Эмери Элиуд Международная организация TUBAE Кения Джоз Мария Фонд GEP Аргентина Лемая Лумбаси НПО "A4ek" Кения Эрлина Бурхан Индонезийская ассоциация по респираторным заболеваниям Индонезия Лочуч Йат Организация TODANYATU Кения Карани Франклин Организация Loyifam Кения Джозеф Нгаукон Ачуга Организация мультиразвития "Ayok" (AMDO) Кения Джон Акиннуба Центр экологии и развития сообщества Нигерия Сэмюэл Иро Томоро TUNETAD Кения Колинс Майор Киньюру Pamoja TB group Кения Джозеф Килонзо Молодежная организация "BİSK" Кения

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