Очевидный фейк армянской пропаганды: правда выявится в Баку

Автор: Акпер Гасанов

Армянские СМИ всегда отличались стремлением и готовностью тиражировать откровенную ложь про Азербайджан. Делалось это и в "аналитических статьях" авторов армянского пошиба, и в комментариях для прессы, что давали армянские политики разной степени неадекватности. Но порой армянские СМИ грешат и откровенными провокациями, ясно искажая слова зарубежных политиков, посещающих РА.

Подозреваю, что именно так произошло и на сей раз, когда Ереван посетила председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. Завтра она планирует прибыть в Баку. И потому, предполагаю, армянские СМИ и попытались создать максимально негативный фон перед ее посещением нашей столицы. По имеющимся у нас данным, пресс-конференция пани Пекаровой Адамовой даже была в какой-то момент прервана из-за агрессивности армянских СМИ.

"После этого визита я отправлюсь в Баку, мы выразим нашу поддержку армянскому народу". Якобы, если исходить из сообщений армянских СМИ, сказала председатель Палаты депутатов парламента Чехии. Разумеется, нужно будет многократно перепроверить информацию о том, говорила ли она в реальности такое. Потому что такие речи, если они в реальности были произнесены, не приемлемы.

Ведь, выступая в Ереване, если исходить из сообщений армянских СМИ, она никак не выразила поддержку азербайджанскому народу. Не было сообщений о том, что пани Пекарова Адамова напомнила о том, что Армения до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел. Не было также сообщений о том, что она напомнила про то, что Армения почти три десятилетия держала под оккупацией 20% территорий нашей страны, проведя также и этническую чистку в самой РА, где ныне нет азербайджанцев.

В результате этой армянской политики свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Об этом, если исходить из данных армянских СМИ, председатель Палаты депутатов парламента Чехии ничего не сказала. Как не вспомнила она и о том, что РА игнорировала резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Плюс, не было осуждения с ее стороны варварского грабежа ранее оккупированных территорий Азербайджана.

Она не осудила и ракетные удары по Гяндже, Барде, Мингячевиру, к которым прибегла Армения в ходе 44-дневной войны. Хотя, в результате этих ударов погибло мирное азербайджанское население - старики, женщины, дети. Допускаю, что все эти слова будут сказаны ею в Баку. Но, конечно же, было бы неправильно делать в Ереване заявление, которое Пекаровой Адамовой приписывает армянская пресса.

Да, допускаю, что у нее остались теплые воспоминания о РА. Дело в том, что до того, как стать политиком, она участвовала в международных волонтёрских программах. Это были рабочие лагеря в детских домах, в том числе и в Армении. Но, безусловно, никто не должен путать личные отношения с государственными. Собственно, именно для внесения предельной ясности во все возникшие к ней вопросы, мы и ждем приезда пани Маркеты в Баку.

Но тут нужно отметить ряд важных моментов. Начнем с того, что Чехия признала независимость Азербайджана 8 января 1992 года, то есть в период Первой Карабахской войны. Это очень важный шаг, который помнят и ценят в Баку. Дипломатические отношения между нашими странами, добавлю, были установлены 29 января 1993 года. И они всегда базировались на взаимном уважении.

Выражая свое отношение к армяно-азербайджанскому конфликту, официальная Прага всегда выступала с позиции международного права, четко и ясно признавая территориальную целостность Азербайджана. Более того, 7 февраля 2013 года Комитет по иностранным делам Парламента Чехии принял резолюцию, в которой осуждаются любые этнические чистки, массовые убийства и геноцид мирного населения, в контексте которой события в Ходжалы расцениваются как преступление против человечности.

В Баку это все тоже помнят и высоко ценят. Помнят и ценят у нас и то, что сотрудничество между нашими странами осуществляется в рамках различных международных организаций, таких как Совет Европы, ОБСЕ. Плюс, Чехия поддерживает вступление Азербайджана в Европейский союз. Уместно также напомнить, что в Азербайджане действуют 25 чешских компаний и до 10 из них участвовало в строительстве азербайджанского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс во главе с Moravia Steel.

Есть еще один важный момент. Пекарова Адамова является не только председателем Палаты депутатов парламента Чехии, но и председателем партии ТОП 09, занимая эту должность с 24 ноября 2019 года. Так вот эта правоцентристская партия была создана в 2009 году Карелом Шварценбергом совместно с Мирославом Калоуском. Покойный Шварценберг был, как известно, главой МИД Чехии и, что важно напомнить особо, в 1992 году в качестве главы Канцелярии, возглавил первую делегацию ОБСЕ после начала войны между Арменией и Азербайджаном.

Все это говорит о том, что Чехия всегда занимала честную, справедливую позицию в оценке армяно-азербайджанского конфликта. В целом же, у отношений между нашими странами есть много важного и теплого. И вряд ли в Праге решили кардинально изменить свою позицию. Скорее всего, мы имеем дело с очередной фейковой информацией, распространенной армянскими СМИ, которые всегда готовы были высасывать "сенсацию" далеко не только из пальца.