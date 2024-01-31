В азербайджанской армии проводятся мероприятия по боеготовности

На основании требований, установленных Президентом Азербайджанской Республики, Главнокомандующим Вооружёнными Силами Ильхамом Алиевым, а также приказами и распоряжениями министра обороны, в азербайджанской армии продолжается учебный процесс с целью поддержания боеготовности войск на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, в связи с началом нового учебного периода в воинских частях проводятся мероприятия по боеготовности. В ходе этих мероприятий отрабатываются задачи по подъему подразделений по сигналу тревоги и подготовке их к бою.

Отмечено, что согласно плану подготовки 2024 года планируется также переброска подразделений из пунктов постоянной дислокации в учебные центры и общевойсковые полигоны.

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