Проведен осмотр Центра технического контроля веб-камер в связи с президентскими выборами в Азербайджане

В связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев 31 января провели осмотр Центра технического контроля веб-камер, расположенного в административном здании комиссии, ознакомились с последними подготовительными работами по установке веб-камер, имеющих исключительное значение для обеспечения прозрачности выборов.

Как сообщили Day.Az в ЦИК, на мероприятии, широко освещаемом представителями СМИ, было отмечено, что предприняты необходимые шаги для подготовки и проведения выборов на высоком уровне, созданы все условия для участников избирательного процесса.

Эффективное применение инновационных достижений информационно-коммуникационных технологий обеспечивает непрерывное наблюдение на избирательных участках в день голосования и, таким образом, полное обеспечение прозрачности. Азербайджан можно считать образцом с точки зрения обеспечения комфортного участия различных институтов гласности в избирательном процессе, всесторонних и широких возможностей, созданных для их свободной деятельности.

В настоящее время веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках по всей стране.

Также внимание было уделено вопросу улучшения настроек веб-камер и другим техническим параметрам для обеспечения качественной и бесперебойной передачи изображения.

Так, система наблюдения веб-камер была полностью обновлена и внедрена система наблюдения нового поколения. Полностью обновлена и интернет-страница, предназначенная для наблюдения за процессами на избирательных участках в день голосования в прямом эфире.

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