Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими генералами, находящимися с визитом в Анкаре.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции на платформе "Х" .

Представляем вниманию кадры встречи министра с генералами.

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