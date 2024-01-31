https://news.day.az/politics/1633627.html Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими генералами - ВИДЕО
Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими генералами - ВИДЕО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими генералами, находящимися с визитом в Анкаре.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции на платформе "Х" .
Представляем вниманию кадры встречи министра с генералами.
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