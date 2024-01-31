https://news.day.az/politics/1633629.html На 1000 избирательных участков по всей стране установлены веб-камеры - председатель ЦИК Азербайджана
На 1000 избирательных участков по всей стране установлены веб-камеры - председатель ЦИК Азербайджана
В связи с предстоящими выборами на 1000 избирательных участков по всей стране установлены веб-камеры.
Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.
"Таким образом, обеспечена возможность наблюдать за избирательным процессом из любой точки мира", - сказал Панахов.
Он отметил, что прозрачность в проведении выборов является одним из главных показателей.
Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.
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