Армения продолжает загрязнять экологию, нарушая права азербайджанского народа

В Азербайджане и соседних странах флора и фауна продолжают подвергаться загрязнению из-за деятельности правительства Армении и её частных предприятий, что вызывает глубокое беспокойство.

Об этом сказал в среду Trend исполнительный директор Организации проектов развития молодежи "WOTE" (Кения) Питер Овити, передает Day.Az.

По его словам, подобные действия приводят к нарушению прав азербайджанского народа.

"Граждане имеют законное право на чистый воздух и воду. Однако данная ситуация не соответствует этим нормам, так как деятельность горнодобывающей промышленности в Армении приводит к загрязнению экологии, в соседних странах", - сказал исполнительный директор организации.

Он подчеркнул, что правительство Армении и частные компании не реагируют на обеспокоенность гражданского общества в обеих странах. "Мы призываем ООН вмешаться, а правительство Армении - строго соблюдать протоколы, необходимые для проведения оценки воздействия на окружающую среду. Мы подчеркиваем, что помимо первоочередных вопросов, остаются актуальными и другие экологические проблемы, которые требуют нашего внимания, особенно в контексте уважения прав народа Азербайджана", - сказал Овити.

В заключение Питер Овити выразил уверенность, что обращение к ООН будет рассмотрено в контексте подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.