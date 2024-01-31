Сахиба Гафарова провела обсуждения с генсеком Межпарламентского союза

31 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в парламенте, на встрече было отмечено, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с этой организацией.

Сахиба Гафарова, подчеркнув, что Межпарламентский союз является подлинной платформой диалога, где отражены мнения всех стран, с сожалением констатировала, что в некоторых международных организациях нет такой атмосферы объективного отношения и позитивного сотрудничества. В этом контексте она подвергла критике деятельность Парламентской Ассамблеи Совета Европы, основанную на двойных стандартах.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, отметив, что рад вновь находиться в нашей стране, высказал одобрение сотрудничеству между организацией и нашим государством. Он также выразил готовность оказать любую поддержку делегации Азербайджана в организации, нашим парламентариям, работающим в бюро и комитетах.

В ходе беседы было выражено намерение добиться дальнейшего углубления сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Межпарламентским союзом. Председатель Милли Меджлиса напомнила, что в период председательства Азербайджана в Движении Президент Ильхам Алиев в целях развития институционального потенциала организации инициировал создание Парламентской сети, Молодежной организации. Создание Парламентской сети Движения неприсоединения служит проявлением мощной поддержки нашей страной межпарламентского сотрудничества и приверженности ему.

Генеральный секретарь Мартин Чунгонг сказал, что ранее Движение неприсоединения не отличалось активностью. Однако благодаря председательству Азербайджана в организации усилились активность и ее позиция в системе международных отношений. Высоко оценив реализацию идеи создания Парламентской сети Движения неприсоединения, генеральный секретарь отметил важную роль Движения в мире. Он выразил готовность Межпарламентского союза оказать любую поддержку деятельности Парламентской сети.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере изменений климата. Мартин Чунгонг передал поздравления по случаю организации в 2024 году в нашей стране СОР29 и выразил уверенность в том, что Азербайджан успешно проведет это мероприятие.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также проинформировала генерального секретаря о том, что Армения около 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов наших территорий, что резолюции и постановления международных организаций, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, не выполнялись, подчеркнула, что в 2020 году Азербайджан своими силами освободил эти территории, рассказала о ситуации в регионе. Она также напомнила, что в 2023 году Азербайджан в ответ на военно-политические провокации Армении осуществил антитеррористические мероприятия, целью которых являлись лишь незаконные вооруженные формирования и военная инфраструктура. Никаких нападений на гражданское население и объекты не совершалось. Три миссии ООН в регионе подтвердили, что гражданскому населению, гражданской и социальной инфраструктуре не было причинено какого-либо ущерба.

Спикер констатировала, что около одного миллиона наших соотечественников в результате оккупации оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Она с сожалением отметила, что некоторые международные организации, в частности, Парламентская Ассамблея Совета Европы, все еще не желают говорить о правах азербайджанцев, оказавшихся вынужденными переселенцами в период оккупации, а также выдворенными из Армении.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что Армения и после Второй Карабахской войны продолжала военно-политические провокации, в том числе минирование территорий Азербайджана. По ее словам, Армения заложила на этих территориях более 1 миллиона мин. После окончания войны в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения более 340 азербайджанцев. Азербайджан все еще ожидает предоставления Арменией точных карт заминированных территорий. Сахиба Гафарова напомнила, что в последнее время риторика Армении построена на том, что Азербайджан якобы не желает подписывать мирное соглашение. По ее словам, высказывание этой мысли страной, 30 лет удерживавшей азербайджанские земли под оккупацией, вызывает удивление. Спикер еще раз подчеркнула, что именно Азербайджан сразу после 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой подписания мирного соглашения. Армения же все еще затягивает процесс подписания мирного соглашения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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