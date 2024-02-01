Безответственные действия Армении наносят серьезный ущерб экологии Южного Кавказа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend американский экоактивист, студент Мичиганского университета Мэт Гарнет.

"Сегодня мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу серьезного экологического ущерба, нанесенного в результате безответственных и безрассудных действий Армении на Южном Кавказе. Например, во время оккупации Карабаха Армения загрязняла реки, которые шли в другие районы Азербайджанской Республики. Существует также опасность, которую представляет собой Мецаморская атомная электростанция в Армении. Экоактивисты и эксперты отмечают, что это одна из самых опасных АЭС в мире, но Армения по сей день отказывается закрыть ее", - сказал он.

По словам Гарнета, ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду одним из основных прав человека.

"В то время как мировое сообщество сплачивается вокруг ООН, а ООН активизирует усилия по решению экологических проблем, действия Армении противоречат этому. Учитывая предстоящий саммит COP29, который пройдет на Южном Кавказе, в столице Азербайджана - Баку, Армении следует активнее защищать окружающую среду, чтобы выполнить все свои обязательства в рамках международных конвенций", - сказал он.

Мэт Гарнет призвал правительство Армении и частные компании, работающие в горнодобывающей промышленности Армении, открыть двери всех объектов международным экспертам, специализирующимся в области экологии, здравоохранения, в том числе специализированным НПО из соседних стран, чтобы они могли осмотреть объекты и вести мониторинги.

"Мы разделяем глубокую обеспокоенность организаций гражданского общества, обратившихся к правительству Армении и компаниям, которые вовлечены в добычу полезных ископаемых на золотом руднике Амулдаг. Его разработка создает значительные риски радиоактивного загрязнения экосистемы", - добавил он.