https://news.day.az/politics/1633681.html Посольство Азербайджана во Франции призвало граждан Азербайджана принять участие в президентских выборах - ФОТО
Посольство Азербайджана во Франции призвало граждан Азербайджана принять участие в президентских выборах - ФОТО
Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране, принять участие во внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az.
Голосование пройдет на избирательном участке, созданном при Культурном центре.
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