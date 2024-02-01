Посольство Азербайджана во Франции призвало граждан Азербайджана принять участие в президентских выборах

Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране, принять участие во внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az.

Голосование пройдет на избирательном участке, созданном при Культурном центре.

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