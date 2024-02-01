Проходит первое заседание весенней сессии парламента Азербайджана

Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в четверг Day.Az, согласно внутреннему уставу законодательного органа, сессия продлится до 31 мая.

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии парламента включено 10 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о плане законодательной работы на весенней сессии 2024 года.

2. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

3. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

4. Законопроект о присоединении к "Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам от 2015 года".

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности" (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (второе чтение).