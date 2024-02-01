https://news.day.az/politics/1633732.html Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Баку - ФОТО
Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Баку - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил радость в связи с первой встречей с представителем МИД Великобритании Крисом Алланом в Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az, Фергус Олд поделился соответствующей публикацией в социальной сети Х.
"Мы провели плодотворные переговоры с официальными лицами правительства, чтобы укрепить двусторонние отношения. Ужин с представителями Мозговых центров для изучения возможностей сотрудничества стал хорошим завершением дня", - говорится в публикации посла.
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